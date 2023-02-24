Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 23 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки, где рассматривались доклады с фронтов. По словам президента, на Донбассе очень тяжело, есть опасность на юге. Были также доклад разведки о планах РФ и обсуждение вопроса производства и поставок вооружения. Также сообщил о том, что в Херсоне поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отоплением 600 домов (около 40 тысяч человек). Рассказал о переговорах с премьером Испании в Киеве и совместной парламентской делегации 13 стран. Сообщил о телефонном разговоре с президентом Египта.

Напомним, в четверг, 23 февраля, Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором были рассмотрены вопросы ситуации на границах Украины и вокруг Молдовы.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин до сих пор хочет захватить Киев.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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