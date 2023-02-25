В результате артиллерийского обстрела Херсона в больнице оказалось трое местных жителей. Пострадали спасатели, которые древесными плитами закрывали выбитые окна.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Херсонская ОВА давала информацию о двух раненых работниках областной аварийно-спасательной службы.

"Специалисты закрывали OSB-листами окна на улице Полтавской, когда начался обстрел города с левобережья. Мужчины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

А вчера вечером в городе под обстрел попал детский сад. Там начался пожар, во время тушения которого РФ начала повторно обстреливать спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в Херсонской ОВА сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов 23 февраля была повреждена тепловая сеть Херсона, из-за чего город остался без отопления. Возобновить его обещают к воскресенью, 26 февраля.

А 21 февраля россияне ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, погибли шесть человек, более 20 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

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