Появилось новое видео облета на коптере российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. Судя по видео, стартовая позиция находилась рядом с аэродромом. На видео дрон садится на крышу самолета в районе головной части.

Взрывов на этом видео, также как и на предыдущих, не видно. Белорусские оппозиционеры уже передали это видео СБУ.

"Исполнители акции уже не в Беларуси, выехали в третьи страны и вывезли с собой флешки", - говорит источник "Страны" в спецслужбе.

Напомним, вчера белорусская оппозиционная организация ByPol публиковала видео, на котором коптер садится на антенну этого самолета. Тогда сообщалось, что полет имел не ударный, а разведывательный характер.

Ранее сообщалось о повреждении этого самолета с неизвестного дрона, о чем говорили оппозиционные СМИ Беларуси. Официально это не подтверждалось. Российские СМИ опровергали какие-либо повреждение самолёта. Позже появилось видео, как самолёт взлетает с аэродрома.

По данным мониторинговой группы, российский самолет на военном аэродроме под Минском был атакован двумя дронами.