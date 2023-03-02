В Сети появились кадры, как утверждается, атаки FPV-дрона на российский самолет А-50 в белорусских Мачулищах.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Самого момента столкновения с самолетом на видео нет. На кадрах процесс разведки, дрон спокойно залетает на территорию аэродрома, кружит вокруг российского самолёта и даже осуществляет посадку прямо на его антенну РЛС, а затем просто улетает.

Напомним, сегодня самолет А-50 вылетел из аэропорта. Видео опубликовали белорусские СМИ.

Ранее сообщалось о повреждении этого самолета с неизвестного дрона, о чем говорили оппозиционные СМИ Беларуси. Официально это не подтверждалось. Российские СМИ опровергали какие-либо повреждение самолёта.

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