В Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии российского Су-34 в районе Енакиево. Заявляют, что один из пилотов погиб.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в соцсетях.

По данным Воздушных сил ВСУ в Facebook, российский Су-34 сбили зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования "Восток" возле оккупированного Енакиево около 13.30.

Российские военные телеграм-каналы подтверждают информацию в части сбития самолета и места случившегося, также в сети публикуют видео.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что ВСУ сбили российский самолет под Авдеевкой.

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