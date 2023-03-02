В Бахмуте до сих пор остаются около пяти тысяч человек, среди них – 37 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, эвакуация гражданских из города продолжается.

Напомним, сегодня в Нацполиции заявили, что в Бахмуте Донецкой области, где сохраняется сложная ситуация, все еще находятся не менее 40 детей, но правоохранители продолжают эвакуацию из города.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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