Минреинтеграции выступает за принудительную эвакуацию детей из фронтового Бахмута.

Об этом сообщила министр Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Министр заявила о необходимости наличия специальных правовых инструментов, чтобы дети не находились в зоне боевых действий, и о том, что ее министерство необходимый проект подготовило.

В то же время Верещук сообщила, что Минсоцполитики выступает категорически против этой идеи, и между двумя министерствами идет дискуссия.

В середине февраля Верещук призывала жителей Бахмута к экстренной эвакуации.

Между тем сейчас в Бахмуте все еще остаются 4 500 мирных жителей, включая 48 детей.

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