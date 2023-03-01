Командир Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр записал большое видео из Бахмута Донецкой области, который штурмуют российские войска.

Видеообращение украинский военный опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео Мадьяр говорит об очень тяжёлой ситуации в городе и вокруг него, добавляя, что решение о целесообразности дальнейшей обороны Бахмута должно принять верховное командование.

Он также опубликовал комментарии украинских бойцов. Один из них считает, что дальнейшее пребывание украинских войск в городе нецелесообразно из-за очень высоких потерь.

"Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону", - говорит военный.

Ранее мы писали, что накануне командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что "враг бросил в наступление наиболее подготовленные отряды "Вагнера". По словам Сырского, ситуация в районе Бахмута Донецкой области крайне напряженная.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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