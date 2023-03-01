РФ может начать новое наступление в первой половине марта, либо уже в мае-июне. Ударная группировка уже создана, но погода на юго-востоке Украины усложнит попытку наступления в период с конца марта по конец апреля.

К такому выводу пришел Украинский институт будущего.

Институт отмечает, что теоретически, Россия может привлечь к наступательным действиям группировку максимальной численностью около 300-352 тысяч человек. Кроме того, последние несколько месяцев РФ активно создавала запас боеприпасов и насыщала техникой новые и отведённые на доукомплектацию армейские части.

"Исходя из динамики производства новой техники, с октября 2022 по февраль 2023 в войска поступило не менее 900 новых (и модернизированных) танков, 800-900 бронетранспортеров и такого же количества артиллерийских систем. К этой цифре можно добавить восстановленную и снятую с хранения технику. Но она шла как на укомплектования новых частей, так и на восполнение потерь на фронте", - пишет Украинский институт будущего.

Эксперты пишут, что Россия уже создала ударную группировку войск, которая преимущественно состоит из кадровых частей, укомплектованных техникой и боеприпасами для ведения активных наступательных действий.

"Причем, учитывая характер противостояния на линии фронта использование ее для лобовых ударов на относительно небольшом участке выглядит нецелесообразно. Тем более, что руководство российской группировки имеет неудачный опыт развития наступления через Изюм, штурмов Северодонецка и Бахмута. Система управления войсками так же предполагает более широкий театр боевых действий", - считают аналитики.

Размеры созданной сейчас группировки как минимум в 1,5 раза превосходят размеры группировки, задействованной в феврале 2022 года.

Аналитики полагают, что ее будут использовать не для лобовых ударов, а для попытки окружить крупную группировку сил обороны Украины. Например, на территории Донецкой области.

Наиболее вероятными направлениями называется удар через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра. С возможной целью — Полтава либо восток Полтавской области.

Удар в направлении Киева маловероятен и будет возможен лишь при условии успеха первой фазы и проведении дополнительной мобилизации в РФ, пишет Институт.

Также, по его оценкам, у РФ есть два вероятных срока нанесения удара:

В случае начала такой операции до 10-12 марта РФ может попытаться охватить донецкую группировку ВСУ, используя для отвлекающих ударов вдоль уже существующей линии фронта отряды ЧВК и "народных милиций ЛДНР". Также это будет сопровождаться массированными ракетными ударами, вероятно, по железнодорожной инфраструктуре.





В случае начала операции в мае-июне РФ не будет ограничена погодными условиями, но Украина к этому моменту сформирует свой ударный кулак для своего наступления. Поэтому РФ может начать еще одну мобилизацию не позднее середины марта. Такое наступление будет сопровождаться дополнительными ракетными атаками еще и по мостам через Днепр.

Ранее власти Киева заявили, что у них есть план действий на случай повторного наступления войск РФ на город.

А в Раде назвали вероятное направление контрнаступления ВСУ и озвучили, что для него нужно.