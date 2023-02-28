У властей Киева есть план действий на случай повторного наступления войск РФ на город.

Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в интервью "Укринформу".

"Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности, сегодня проходят учения по защите столицы", - сказал он.

Что касается оповещения людей, то, по его словам, для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, средства массовой информации.

"Источников на сегодня для этого достаточно. Я надеюсь, что у нас такого больше не будет... Кстати, эти планы есть не только на случай войны, такие планы предусматриваются и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф", - сказал он.

Напомним, раннее командующий Наев оценил вероятность нового наступления РФ на Киев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.