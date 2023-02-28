В вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации в Бахмуте, которую рассматривали на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлениями. Обсуждали и другие направления, в частности - Херсон.

"Готовим возврат наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли", - заявил Зеленский, намекая на подготовку к контрнаступлению.

Также президент рассказал о визитах в Киев глав Международного уголовного суда и Организации экономического сотрудничества и развития и отметил, что сегодня в Украине вообще нигде не было отключений электричества.

Отметим, что сегодня в Раде назвали вероятное направление контрнаступления ВСУ и озвучили, что для него нужно.

А в ГУР Минобороны даже рассказали, когда оно начнется.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.