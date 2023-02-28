Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провеел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Командующие войсками доложили о ситуации на всех участках фронта. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский и командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

Командующий ОСУВ Север Сергей Наев и командующий ОСУВ Одесса Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

Глава ВСУ Валерий Залужный говорил об общей оперативной обстановке, а глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов - о возможных дальнейших действиях РФ.

Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

В заседании также приняли участие:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак,

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

командующие родами войск и оперативных направлений,

члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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