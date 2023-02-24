Сегодня Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором были рассмотрены вопросы ситуации на границах Украины и вокруг Молдовы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Сегодня состоялось заседание Ставки главнокомандующего во главе с президентом. Присутствовали все представители, которые сегодня непосредственно находятся на границах с Беларусью, Молдовой, на направлении Бахмута. Сегодня президент заслушал всех", - сказал Данилов.

Он напомнил, что украинская разведка заранее сообщила о попытке переворота в Молдове, соответственно, Зеленский проинформировал об этом президента Молдовы Майю Санду.

"На сегодняшний день россияне не смогли воспользоваться, условно говоря, моментом, но это не значит, что они не будут пытаться именно там, на молдавском направлении, делать захват власти. Им очень важно, чтобы часть войск мы отвращали на то направление, потому что, если там появится точка нестабильности, конечно, мы должны на это реагировать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина будет следить за развитием событий и обязательно будет помогать соседним дружественным странам. Он также отметил, что сложная ситуация сейчас находится на восточном направлении, однако украинские военные дают отпор россиянам.

Предыдущее заседание Ставки Верховного главнокомандующего прошло 21 февраля.

На ней главком Валерий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации, генерал Александр Сырский - по Бахмутскому и Лиманскому направлениям, генерал Александр Тарнавский - о боях на Авдеевском и других направлениях.

В минувшее воскресенье Ставка заседала в расширенном формате. Там говорили о запланированных действиях "на ближайшую перспективу".