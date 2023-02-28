Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении дополнительных подразделений в Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация в Бахмуте сложная и напряженная, россияне сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью взять под контроль Донецкую область.

"В районе Бахмута профессиональные и многочисленные подразделения "Вагнера". Потери противника очень высоки, в разы больше, чем у нас", - сказала Маляр.

Она отметила, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение об усилении группировки в Бахмуте во время недавней поездки в город. После той поездки он заявил, что "враг бросил в наступление наиболее подготовленные отряды "Вагнера".

Отметим, что сегодня появились визуальные свидетельства присутствия "вагнеровцев" в северном районе Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.