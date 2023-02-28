Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Бахмут Донецкой области "почти окружен".

Об этом он написал в Твиттере .

Так Маск прокомментировал карту, которую опубликовал западный военный блогер War Mapper, имеющий четверть миллиона подписчиков в Твиттере.

На карте видно, что город охвачен с трех сторон: востока, юга и севера, откуда линия наступления россиян через Ягодное и Берховку движется на запад от Бахмута.

Между тем в Генштабе ВСУ заявили, что Россия продолжает штурмовать Бахмут.

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