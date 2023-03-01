В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 марта. Сообщается, что российские войска продолжают штурм Бахмута, обстреливают Харьковскую область и строят укрепления под Белгородом.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Faсebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает наступление на Бахмутском направлении, продолжается штурм Бахмута. ВСУ отразили атаки в районах Бахмута, Хромово и Ивановского Донецкой области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне наступали в районах Белогоровки Луганской области и Федоровки Донецкой области, но безуспешно. На Авдеевском и Шахтерском направлениях российская армия безуспешно наступала в направлении Каменки, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружено. В приграничных районах Белгородской области российская армия осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения. Армия РФ нанесла 3 ракетных удара в Харьковской области, а также 16 авиаударов, в том числе с помощью двух БПЛА "Шахед-136". Дроны сбиты. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов. ПВО сбила российский БПЛА типа "Орлан-10".

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ озвучили потери российской армии в Украине на 1 марта.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.