В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на вечер 27 февраля.

Сообщается, что основные усилия захватчиков направлены на наступательные операции на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

Число личного состава противника увеличивается. По имеющейся информации, на территорию Луганской области перебросили до 200 призывников из Ростовской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За сутки 27 февраля противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них использовали иранские боевые БПЛА Shahed-136. Захватчики нанесли более 55 атак из РСЗО. Угроза ракетных ударов по всей Украине остается высокой. На Слобожанском направлении противник оборудует противотанковые рвы, защищает приграничные районы Брянской и Курской областей РФ. Противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Враг провел несколько неудачных наступлений около н.п. Стельмаховка, Невское, Билогоровка (Луганская область), Спорное и Выимка (Донецкая область). Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов окрестности Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Противник продолжает нести потери. Поэтому активно использует местную инфраструктуру на временно оккупированных территориях для оказания медицинской помощи своим военнослужащим. К примеру, на объектах местного госпиталя в поселке Каланчак создан военный госпиталь. Туда уже доставлено около 150 раненых солдат РФ. По имеющейся информации, медицинский персонал - исключительно россияне. Противник продолжает действовать таким образом, чтобы дискредитировать ВСУ и запугать жителей временно оккупированной части Херсонской области. Враг снова обстрелял из минометов жилые кварталы Олешек и обвинил ВСУ в обстреле. ВВС Украины нанесли 4 авиаудара по концентрации личного состава и военной технике оккупантов. За сутки 27 февраля наши солдаты также уничтожили 9 из 12-и иранских БПЛА Shahed-136 и 1xZala. Ракетные и артиллерийские подразделения поразили 1 командный пункт, 1 концентрацию живой силы противника и 1 позицию ПВО.

Напомним, война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

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