В минобороны РФ утверждают, что "поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров в Киевской области", центр ССО в Хмельницком и склад боеприпасов в Николаевской области в ходе ночной атаки на Украину.

Об этом говорится в сообщении ведомства РФ в телеграм-канале.

Напомним, ночью по территории Украины было выпущено до 14 беспилотников с северного направления, сообщалось, что над Киевом было сбито 9 БПЛА. Всего Украина сбила 11 вражеских дронов.

Украинские власти сообщали о прилетах в Хмельницкой области, но поражения военных объектов не подтверждали.

Как сообщалось, в Хмельницкой области в результате ударов погибли двое спасателей. Еще трое - в больнице.

Также мы писали, что ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Мирнограду и Запорожью.

Кроме того, россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область минувшей ночью.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.