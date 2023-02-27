В Генштабе ВСУ озвучили потери российской армии в Украине
За минувшие сутки Вооруженные сили Украины уничтожили четыре российских танка, шесть боевых бронированных машин, такое же количество автомобильной техники и автоцистерн, один самолет и 11 дронов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года ориентировочно составили:
- Личный состав - 148 690 (+560) ;
- Танки ‒ 3 385 (+4) ед;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 621 (+6);
- Артиллерийские системы – 2 380;
- РСЗО – 475;
- Средства ПВО ‒ 247;
- Самолеты - 300 (+1);
- Вертолеты – 288;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 048 (+11);
- Крылатые ракеты ‒ 873;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 248 (+6);
- Специальная техника ‒ 230.
Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.
Также британская разведка сообщала, что морская пехота РФ понесла серьезные потери под Угледаром.
Между тем, по подсчетам Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд за год (около $10 млрд в месяц). Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.