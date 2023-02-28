Утром во вторник, 28 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что украинские военнослужащие за сутки отбили более 60 атак врага.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях атаки были отбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

За сутки было 8 ракетных и 32 авиаудара противника.

"Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины", - добавляет Генштаб.

ВСУ нанесли по врагу 4 авиационных удара и пять ракетных.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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