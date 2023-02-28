ВСУ отбили более 60 атак РФ, в Украине сохраняется значительная угроза ракетных ударов - сводка Генштаба
Утром во вторник, 28 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что украинские военнослужащие за сутки отбили более 60 атак врага.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.
По данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях атаки были отбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
За сутки было 8 ракетных и 32 авиаудара противника.
"Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины", - добавляет Генштаб.
ВСУ нанесли по врагу 4 авиационных удара и пять ракетных.
Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.
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