Утром 27 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Основные усилия РФ сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 81 атаку на этих направлениях.



2. За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой области. Есть погибшие и раненые мирные граждане.

3. В захваченном населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию Крыма.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

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