За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили семь российских танков, восемь боевых бронированных машин, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года ориентировочно составили:

Личный состав - 149 890 (+650);

Танки ‒ 3395 (+7) ед;

Боевые бронированные машины ‒ 6638 (+8);

Артиллерийские системы – 2393 (+10);

РСЗО – 479 (+1);

Средства ПВО ‒ 247;

Самолеты - 300;

Вертолеты – 288;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);

Крылатые ракеты ‒ 873;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5);

Специальная техника ‒ 230.

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