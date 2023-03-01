В Генштабе ВСУ озвучили потери российской армии в Украине на 1 марта
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили семь российских танков, восемь боевых бронированных машин, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 артиллерийских систем.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года ориентировочно составили:
- Личный состав - 149 890 (+650);
- Танки ‒ 3395 (+7) ед;
- Боевые бронированные машины ‒ 6638 (+8);
- Артиллерийские системы – 2393 (+10);
- РСЗО – 479 (+1);
- Средства ПВО ‒ 247;
- Самолеты - 300;
- Вертолеты – 288;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);
- Крылатые ракеты ‒ 873;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5);
- Специальная техника ‒ 230.
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