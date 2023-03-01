Ночью 1 марта войска РФ вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Били по району целых восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады – Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую", – сообщил глава ОВА.

В самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

В Мировской громаде есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.

На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак.

Обошлось без жертв.

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