Днем 28 февраля российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке оперативное командование "Север".

"С 13:05 до 13:15 сообщили о 5 прилетах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Бачевск. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Иванополье Донецкой области была обстреляна местная специализированная школа.

Также мы писали, что утром войска РФ обстреляли город Купянск Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.