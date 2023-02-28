Российские войска утром 28 февраля обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

По данным Синегубова, в результате удара были разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. Погиб гражданский мужчина 63 лет.

"Опасность повторных обстрелов остается высокой. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы тревоги", - добавил он.

Также россияне обстреляли Херсон. Разрушен частный дом, есть погибший и пострадавшая.

Как писала "Страна", войска РФ обстреляли Донецкую область. Под удар попала пожарно-спасательная часть, погиб спасатель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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