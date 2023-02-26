На сегодняшний день 150 тысяч жителей Харькова фактически остались без жилья в результате военных действий. В городе разрушено более 5 тысяч домов, из них примерно 500 не подлежат восстановлению.

Такие цифры привел мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По словам мэра, харьковчанам, которые остались без жилья, предоставляются общежития. За прошлый год удалось отстроить 136 поврежденных домов, 66 из них были в очень плохом состоянии.

Ранее Терехов говорил, что текущее население города составляет 1.1 миллион человек (до войны было около двух миллионов).

Также в распоряжение "Страны" попали фото домов Харькове, пострадавших в результате обстрелов и к сегодняшнему дню уже отремонтированных. На серии снимков до и после восстановления изображены дома на улице Кооперативной, улицах Космонавтов и Холодногорской, на улице Танкопия и на Большой Кольцевой.

Напомним, война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

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