Сильно пострадавший в ходе обстрелов знаменитый рынок Барабашово в Харькове в прежнем виде существовать больше не будет. Там появится единый торговый комплекс с жилыми кварталами, зонами отдыха, общественными пространствами.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал пресс-секретарь мэра Харькова Юрий Сидоренко, отметив, что прошлая концепция рынка себя исчерпала.

"Это будет совершенно новый тип рынка. Более комфортабельный и современный. Мы его переделаем в новый культовый район смешанного использования. Это будет научный квартал "Барабашова", посвящённый продвижению научных и технологических инноваций. Объединим научные парки, внедрим современный подход к созданию микрорайонов. Сейчас проектируют новый вид жилья, гибкие многоквартирные дома, при них - общественные пространства. Реконструируют набережную, новый современный рынок и здания", - заявил Сидоренко.

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