В Харькове 75-летний японский пенсионер Фуминори Цучико жил 9 месяцев в метро, после чего решил переехать в Украину.

Историю японца рассказывает ТСН.ua.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину Фуминори Цучико находился в Польше. Он путешествовал.

В Польше волонтеры рассказали о жизни в Харькове, где люди живут в метро. Мужчина присоединился к ним, приехал в Украину и 9 месяцев жил на станции метро "Героев труда".

На девятый месяц жизни в Харькове и дружбы с местными жителями он решил остаться в Харькове навсегда. Продал свой дом в Японии и снял квартиру на Салтовке.

Японец вспоминает, как на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который служил людям бомбоубежищем. По его словам, больше всего донимал холод и рукомойник вместо душа. "Летом было хорошо. Вот так холодной водой умывался. Но зимой… О, Господи, как было холодно", - вспоминает мужчина.

После того, как метро заработало, японец начал организовывать еженедельную гуманитарную помощь.

В Токио у Фуминори Цучико остались две взрослые дочери. Он обещал им приезжать на праздники.

"Харьков – это круто! И я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда и буду помогать харьковчанам", – говорит японец.

Ранее премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.

7 февраля в Токио прошел митинг с требованием к РФ вернуть японские острова и вывести войска из Украины.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.