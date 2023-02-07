В Токио проходит митинг с требованием к РФ вернуть японские острова и вывести войска из Украины.

Об этом сообщает Kyodo News.

Протестующие собрались под посольством РФ в сопровождении полиции, некоторые привезли флаг Украины на авто.

Сегодня в Японии - День северных территорий. Ежегодно в этот день японцы призывают вернуть острова у берегов Хоккайдо, которые в РФ называют Южными Курилами.

"Совершенно неприемлемо, что северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад", - говорится в заявлении, принятом на митинге.

Издание отмечает, что формулировка "незаконная оккупация" используется впервые за последние пять лет на фоне ухудшения отношений с Москвой и вторжения в Украину.

В 2019 и 2020 годах в заявлении участников митинга не использовалась фраза "незаконная оккупация", видимо, чтобы избежать обострения отношений с Россией, отмечает издание, т.к. тогда премьер-министр Синдзо Абэ сделал разрешение спора одной из своих главных целей.

Как писала "Страна", премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.

6 января президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Японии, они обсудили войну с РФ и возможный визит Кисиды в Украину.