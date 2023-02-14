Во вторник, 14 февраля, в Харькове на Салтовке решили запустить фейерверк. Позже мужчину, который устроил салют во дворе жилого дома, задержали правоохранители.

Об этом сообщает патрульная полиция области в Фейсбуке.

"Сегодня, около 20 часов, на линию 102 поступил вызов о том, что на улице Валентиновской во дворе жилого дома неизвестные запускают фейерверки. Правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков. В разговоре с инспекторами мужчина признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы поразить девушку", – говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи установят все детали происшествия.

Полиция напоминает, что в Харьковской области строго запрещено использование пиротехнических средств, независимо от класса.

Ранее мы писали, что Зеленский поручил запретить использование фейерверков во время военного положения в Украине.

Между тем запрет регулярно нарушают, Так, за два дня новогодних праздников в полицию Киева поступили 19 сообщений о запуске фейерверков в столице.