В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 февраля. Сообщается, что россияне атакуют на пяти направлениях и обстреливают Харьковскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Купянском и Лиманском направлениях она провела несколько безуспешных атак в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. На Бахмутском направлении россияне продолжают атаковать позиции ВСУ вблизи Ивановского, Дилеевки и Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях армия РФ вела наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки, но безуспешно. Для уточнения положения подразделений ВСУ и коррекции огня артиллерии россияне активно ведут воздушную разведку. Украинские военные уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала". Россияне нанесли 9 ракетных ударов, один из которых - по Двуречной Харьковской области, а также 28 авиаударов. Кроме того, совершили более 40 обстрелов из РСЗО. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российской армии не выявлено. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 4 удара по позициям ЗРК.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения российские военные нанесли почти 5 тысяч ракетных и около 3,5 тысяч авиационных ударов по объектам Украины.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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