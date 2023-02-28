Войска РФ в ночь на 28 февраля обстреляли Краматорский район Донецкой области, в результате чего произошло попадание в пожарно-спасательную часть. Погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя автомобили спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донбасса.

"Мы глубоко скучаем по поводу гибели Александра Цуркана и в память о молодом побратиме обещаем продолжить его дело, пока последний враг не покинет нашу землю", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", 27 февраля россияне обстреливали Кураховку в Донецкой области.

Ранее в Херсоне из-за обстрелов РФ один человек погиб, еще двое получили ранения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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