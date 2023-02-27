Россияне совершают обстрелы поселка Кураховка в Донецкой области. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Есть информация об одном погибшем гражданском. Обстрел продолжается", - написал Ермак.

Напомним, число погибших из-за ночного обстрела Хмельницкого увеличилось до двух человек. В больнице умер второй спасатель.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.