Мариуполь - один из крупнейших промышленных центров Украины до войны, который в ходе боев превратился в руины.

Многие тысячи мирных жителей (точное количество до сих пор неизвестно) были убиты, было разрушено до 90% жилых зданий.

Бои за Мариуполь прекратились в мае прошлого года - город был захвачен Россией, а оборонявшийся на "Азовстали" украинский гарнизон был взят в плен.

Буквально сразу после этого россияне заявили, что вскоре начнут отстраивать город.

Что же там происходит сейчас?

Большая часть города до сих пор в руинах. Часть домов сносят. Однако строятся и новые дома, ремонтируются поврежденные. Восстанавливаются школы и больницы.

Масштабы строительства в Мариуполе в сравнение со всеми другими захваченными и разрушенными войной городами действительно самые большие. По сути, из него Москва делает витрину восстановления "новых территорий".

Тем более, что обстрелы почти не мешают. Мариуполь - один из немногих крупных украинских городов, захваченных Россией и при этом находящихся в тылу, куда не достают HIMARS и другие вооружения.

Правда, в последнюю неделю время там, время от времени, слышны взрывы (по официальной версии российских "властей" - ПВО сбивало беспилотники, по неофициальной - ВСУ нанесли удары какими-то новыми снарядами). Но в любом случае это не идет ни в какой сравнение с Донецком, Макеевкой или Горловкой, которые обстреливаются практически ежедневно.

Что сейчас происходит в Мариуполе рассказывает "Страна".

Зима на руинах. Как выживает Мариуполь

До войны в городе проживало 450 тысяч человек. В "ДНР" утверждают, что сейчас население составляет примерно 230 тысяч человек, а с учетом рабочих и военных – около 300 тысяч. Украинские источники дают цифру порядка 120 тысяч.

В любом случае, это довольно много, особенно с учетом масштаба разрушений жилого фонда. Даже в освобожденном Херсоне, про который мы также рассказывали, осталось гораздо меньше жителей.

Большое количество людей на улицах действительно заметно. Они идут на рынки, стоят в очередях за различными услугами, ждут транспорт на остановках.

Скрин из видео, которое прислали "Стране", жители Мариуполя

"Люди пытаются там начать жизнь заново. В основном остались те, у кого родители пожилые или у кого вообще нет средств на жизнь. Или те у которых более-менее целое жильё. Многие начали возвращаться в последние месяцы. Люди просто хотят жить дома, особенно если не на что жить в другом городе", - говорит Ирина, которая в марте пешком выходила из Мариуполя, оставив там многих близких.

В городе в большинстве домов до сих пор нет централизованного отопления и большие проблемы с остальными коммунальными услугами.

Нормальные условия для жизни есть в основном только в немногочисленных новостройках. А большинство людей ждут своей очереди на ремонт или обещанное когда-то новое жилье и зимуют как есть, зачастую, в домах даже без окон. Многие не дожидаются помощи и занимаются ремонтом сами.

Также немало людей живет в частном секторе, который пострадал меньше. По данным ООН, там разрушено было "всего лишь" 60% частных домов.

Наиболее тяжелая ситуация на левом берегу (ближе к "ДНР"), который бомбили с самого начала. В результате там был уничтожен почти весь жилой сектор и коммуникации. В целом район до сих пор пребывает в состоянии руины, хотя там и достраивают несколько новых многоэтажек.

Восстановить поврежденные с марта теплосети до сих пор не удается, к зиме в город завезли небольшое количество передвижных котельных, которые работают на дизеле, людям раздавали обогреватели. Многим дома приходиться ходить в теплых свитерах и укрываться двумя одеялами.

Российское правительство заявляет, что даже перевыполнило план по подключению домов к отоплению и тепло есть уже в одной тысяче домов, а газ - в 1,5 тысяче. Но даже российские журналисты, посетившие город, говорят о серьезных проблемах с отоплением.

"Центр города, в сталинках вообще газа нет и не предвидятся. Отопление - пришли в один день запрессовали систему для проверки. Сказали, завтра будем запускать. И две недели уже никого нет", - жалуется местный житель Александр.

По электроэнергии назначенные Россией "власти" говорят, что свет появился во всех домах, где живут люди. Жители с этим не согласны.

"У нас в частном секторе были целые провода, при подключении соседей наши целые обрезали. После было подано дважды заявление на подключение, прошло уже три месяца, а электричество так и не подключили", - пишет в одном из пабликов пользователь Елена.

Остается напряженной ситуация с водой, которую город берет из Мариупольского водохранилища. Там очень жесткая вода, которая разрушает водопроводные системы и трубы в домах. К тому же емкость этого хранилища не бесконечная. Ранее город получал воду, как и Донецк, из Северского Донца, но из-за боевых действий на севере Донбасса это стало невозможным.

Также в Мариуполе до сих пор есть проблемы со связью. Украинские операторы в город не достают, и работает только "днровский" оператор "Феникс", на чьи услуги в Мариуполе поступают жалобы.

Оператор проблемы с качеством связи признает, но говорит, что причина не в нем, а в разрушенной инфраструктуре Мариуполя.

Но люди в Мариуполе все равно выстраиваются в очереди на подключение - других вариантов оставаться на связи все равно нет.

Из банков в городе работают "Центральный республиканский банк" и российский "Промсвязьбанк". За их услугами выстраиваются огромные очереди.

Долгое время в городе была катастрофическая ситуация с транспортом. Можно было полтора часа ждать автобус, который так и не выходил на рейс, поэтому многие люди ходили пешком.

В последние месяцы ситуация стала улучшаться, в том числе за счет автобусов, переданных Санкт-Петербургом. Местные говорят, что транспорт ходит примерно раз в полчаса, иногда даже чаще, и на нем можно добраться в разные районы города.

Тяжелая ситуация в городе с медициной.

В феврале "власти" объявили о начале проведения бесплатной диспансеризации населения, а в пабликах появляются объявления о приеме врачей на Восточном районе. Но врачей не хватает, и очереди к ним огромные.

"Только оттуда. Травматолога, сказали, не будет ещё недели две. Записи нет, живая очередь. У хирурга и уролога людей не было. Офтальмолог и невролог - очередь", - описывает ситуацию в больнице Елена.

"К офтальмологу ходил в декабре, аппаратов не было. Врач проверял глаза, светя в глаз фонариком и разглядывая через какую-то штуку в руке" - добавляет Алексей.

Также местная жительница рассказывает в соцсетях, что в больнице скорой медицинской помощи запись на УЗИ по направлению расписана до конца апреля.

А в частной клинике - и вовсе до лета.

Большая стройка

В городе действительно идет активное строительство. Повсеместно работает строительная техника. Одни здания сносят, другие - восстанавливают, третьи - строят с нуля.

Всего, по подсчетам назначенных Россией "властей", подлежит сносу 400 многоэтажек. Их планируют разобрать до конца 2023 года. Около 300 многоэтажек были повреждены минимально или вовсе остались целы, остальные планируется восстановить. В частном секторе из 40 тысяч домов сносить планируется 10 тысяч.

Полностью разрушены и снесены были целые микрорайоны (Черёмушки, Меотиды), но довольно быстро был построен микрорайон Невский. Официально заявляется, что на восстановление города потратят больше 176 миллиардов рублей. По данным местных журналистов, строительство курирует минобороны РФ, которое привлекает подрядные организации.

Наглядно оценить состояние города, масштаб разрушений и строительства можно в видео, снятого для "Страны" местными жителями.

Пока же в городе за девять месяцев российской власти было построено жилья примерно на 10 тысяч человек. Еще для 30 тысяч обещают достроить в ближайшем будущем. Многотажек планируют построить меньше, чем было, но планируют сделать их более высотными и вместительными.

"В Невском построили 1015 квартир, это как 84,5 двухэтажек или 11,5 пятиэтажек. Там, где Тарутовские дома, вообще планируют 50 домов построить на более чем 7000 квартир. В Невском сейчас строят девятиэтажки на 2500 квартир, вроде как планируют 6 домов. Если считать по квартирам, это почти 28 пятиэтажек", - пишет в местных пабликах пользователь Галина.

Украинские власти заявляют, что российское строительство пока не покрывает и малой части того, что было разрушено.

"Строительство трёхэтажек в центре города. В окружении руин посреди мертвого квартала "Кирова". Вся красота в одном флаконе. Как есть. Справочно - все это строительство не покрывает количеством квартир даже одной девятиэтажки. Коих здесь разрушены десятки. Где до сих пор проживают люди", – говорит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Трехэтажные новострои на Кирова

При этом высокие темпы строительства вызывают разные оценки относительно их качества. На внутреннюю отделку местные жители жалуются даже в опросах на местном телевидении (очевидно, подверженном цензуре) и в пророссийски ориентированных пабликах.

"Замена окон в доме прошла очень некачественно, обратите внимание на откосы, огромные зазоры под подоконником и т.д. Работяг, которые делали, найти не удается, подрядчика тоже", - жалуется местная жительница.

"Дома в принципе снаружи неплохо убирают, разгребают завалы. А внутри работа строителей не всегда качественная. Но строят быстро - плитами. Вовсю строят, их там как муравьев. Где-то дома уже заканчивают, микрорайон новый строят", - рассказывает нам местная жительница.

Что же до тех домов, которые не снесены, но повреждены, то их местами пытаются восстанавливать до минимально жилого состояния, но получается далеко не всегда.

Жители дома на Киевской, 48к2 рассказывают, что во время боевых действий у них пострадали верхние этажи. "Строители разобрали поврежденные этажи и оставили всё "как есть" на несколько месяцев. На дворе зима, а все осадки в квартирах у жильцов, заливает до подвалов и коротит проводку вплоть до возгораний", - жалуются люди.

На днях российские "власти" Мариуполя заявили, что к электроснабжению подключены 37 977 частных и 1 591 многоквартирный дом. Подача газа возобновлена в 24 160 домов частного сектора и в 917 многоквартирных домов - это более половины газифицированных домов. Проверить эти данные не представляется возможным.

Украинские власти заявляют, что сносят не только непригодное к жизни жилье, но и вполне обитаемое.

В частности, они публикуют видео, на котором местная пенсионерка рассказывает, что дом с ее двумя квартирами в Кальмиусском районе попал под снос, а в предоставлении нового жилья ей отказывают из-за якобы ошибок в документах.

"У меня справка есть с выпиской, что мы зарегистрированы. Квартира приватизирована. Есть технический паспорт на квартиру. А они говорят - это не документы у вас, без печати. Соседям также отказали. 7 тысячам людей отказали", - говорит женщина, которая, по данным Мариупольского горсовета, живет у знакомых в частном доме.

О подобных историях пишут и в пророссийских пабликах.

"Воинов освободителей 4, тоже собираются сносить (сгоревшие подъезды), хотя можно было бы их восстановить, и они ещё бы простояли 200 лет. Все зависит от компетентности и профессионализма в строительной сфере подрядчика которому этот дом достался", - рассказывает Александр.

Вот так выглядит восстановленный за 2,5 месяца дом. Заявлено, что сделаны новые крыши, остекление, газопровод, двери в подъезды, электропроводка и щитовые, и сейчас идет ремонт в самих квартирах.

"Среди восстанавливаемых сейчас домов полностью готовых единицы. При этом зачастую до восстановления плоской кровли она не текла, даже после боевых действий, а после восстановления начала течь, как в нескольких МКД на Восточном", - говорит житель Мариуполя Виталий.

Также постепенно восстанавливают школы и детские сады. Заявлено, что за полгода возобновили работу 16 школ, а четыре еще ремонтируют. Открыли десять детсадов, на очереди еще девять.

При этом в школах очень не хватает кадров.

"Даже те, кто вышел на пенсию, вернулись по нашей просьбе. Ходили по домам, спрашивали коллег, могут ли они помочь", — рассказывает преподаватель.

За 85 дней построили новый медицинский центр. В нем есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия и кислородная станция.

Говорят о довольно масштабном ремонте дорог, которые, впрочем, портятся большим количеством фур и военной техники, проходящей через Мариуполь.

В частности, люди хвалят дорогу на Донецк.

Под масштабный снос попал и разрушенный 16 марта драмтеатр, что стало одной из самых темных страниц в истории города. Украина заявляет, что здание, в котором тогда укрывались сотни мирных жителей, было уничтожено в результате авиаудара РФ. Москва это отрицает.

Теперь же от здания останется только фронтальная часть.

Под снос попадают также дома исторического значения в центре города, в частности известный Дом с часами, где в свое время находилась мастерская советского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Работа в Мариуполе

РФ заявляет, что над восстановлением города трудится порядка 50 тысяч строителей. Таким образом стройка создает рабочие места. При этом не только для жителей Мариуполя и всего "ДНР", но и для россиян.

В российских сервисах для поиска работы уже появились соответствующие вакансии.

Некоторые компании предлагают заезжать сразу на два месяца и потом месяц отдыхать дома - проезд поездом или даже самолетом оплачивается. Однако проживать придется в вагончиках.

Местные подтверждают, что российских строителей в городе очень много. Селят их не только в вагончики, но и в местные хостелы.

Берут на стройку и местных. Как сообщают в соцсетях зарплата у строителей в районе 60 тысяч рублей (чуть меньше 30 тысяч гривен). У тех, кто вставляет окна зарплата выше - около 90 тысяч (чуть меньше 45 тысяч).

Однако работа на стройках подходит далеко не всем, ведь там могут работать только физически крепкие мужчины или имеющие соответствующий опыт работы.

Нужны специалисты и в смежные отрасли, однако таких вакансий немного:

менеджер отдела продаж строительных материалов - от 60 000 руб. до вычета налогов;

менеджер по продажам услуг по вывозу строительного мусора - 50 000 - 100 000 рублей;

инженер по охране труда на объектах - 100 тысяч рублей;

менеджер по продажам климатического оборудования (учитывая проблемы в городе с отоплением) - 80 тысяч рублей до вычета налогов.

И совсем мало предложений работы, не связанной со стройкой. Например, в сеть аптек, работающих по всей "ДНР", нужен фармацевт/провизор с обещанной зарплатой 25 000 - 65 000 рублей; или оператор колл-центра, работающий на дому, за 30 000 - 35 000 рублей.

Можно работать на местные "власти" - в коммунальных структурах, в комендатурах, еще где-то. Но там идет очень жесткий отбор. Кроме того, к примеру, учителей, работающих в школах Мариуполя, обвиняют в коллаборационизме и угрожают ответственностью по украинским законам.

В последнее время в городе начал восстанавливать работу бизнес. Открываются магазины разной направленности, заведения и точки фастфуда.

Хотя по фастфуду даже от российских журналистов звучат заявления, что они во многом дают рабочие места не мариупольцам, а привезенным в большом количестве узбекам и таджикам.

Также в пабликах многие частные предприниматели рекламируют свои услуги: мастера по ремонту техники и одежды, маникюру, татуажу бровей и прочих косметологических процедур, замене окон\дверей и подобных ремонтных работ.

При том пока одни МАФы строятся и получают новых арендаторов, другие идут под снос.

Как бы это странно не звучало, но Мариуполь становится популярным направлением для релокации в пределах "ДНР", ведь город почти не обстреливают, а для мужчин там есть работа на стройках.

Также, несмотря на описанные выше проблемы, в городе лучше ситуация с водоснабжением, чем в Донецке, где оно фактически отсутствует еще с начала войны.

При этом, по бытующему в "ДНР" мнению, в Мариуполь за эти месяцы Россией уже было вложено больше средств, чем в Донецк и остальную "республику" за все 8 лет. Это вызывает определенную ревность у других жителей "республики", в чьих городах такой строительной активности не было ни до войны, ни сейчас.

Цены

Из-за притока людей и дефицита целого жилья в Мариуполе сильно выросла цена на аренду. В среднем однокомнатные квартиры сдают на сайте ОЛХ в районе 10-15 тысяч гривен. Чем больше коммуникаций - тем выше цена. Снять двухкомнатную - уже 20-30 тыс. гривен (в рублевом эквиваленте - гривна в городе не ходит).

Цены на продукты разные. Как говорят местные, самые низкие - на ярмарках. Есть и супермаркеты, и маленькие магазины, но цены там выше. Зато уже можно расплатиться карточкой.

Судя по роликам из местных супермаркетов, пачка риса или гречки там стоит 100-150 рублей (50-70 гривен при курсе 2 к 1), упаковка творога - 166 рублей (80 гривен), йогурт - 67 рублей (30 гривен), пельмени - 260-315 рублей за килограмм (130-160 гривен).

Многие люди выживают фактически за счет гуманитарки, которую привозят отобранные РФ фонды.

Например, фонд Рамзана Кадырова. Местные говорят, что они привозят минимум помощи и делают на этом максимум пиара. Есть еще фонды "Единой России" и отдельно взятые волонтеры.

При этом местные жалуются, что значительная часть гуманитарки к ним не доезжает, "оседая" в Донецке.

Порт и промышленность

Порт, один из важнейших экономических объектов города, осенью восстановил работу - уже при РФ. Сейчас это самый дешевый и быстрый способ доставки в город стройматериалов, вооружения и других грузов из России.

В октябре российский журналист Алексей Венедиктов говорил со ссылкой на свои источники, что взять порт под свой контроль пытался глава Чечни Рамзан Кадыров, однако объект ему не отдали.

На территории порта открыли огромный логистический хаб на 13 гектаров. В "ДНР" говорят, что будут там принимать и хранить стройматериалы. В Украине считают, что это склады для боекомплекта и топлива.

Также в "ДНР" заявляют о планах начать летом 2023 года отправлять в РФ через порт добытый в "республике" уголь, зерно и гранит. Пока же порт работает только на ввоз. При этом сами портовики говорят, что есть перебои с зарплатой, не хватает специалистов, многие из которых уехали из города.

В ходе военных действий промышленность города была полностью уничтожена. О восстановлении завода "Азовсталь" не шло и речи, РФ заявляла о планах построить там парковую зону. Однако недавно в "ДНР" внезапно заявили, что все же будут восстанавливать предприятие.

"Там будет создаваться индустриальный парк, промышленный технопарк и экопромышленный парк. Кроме того, те цеха, которые целые, - будем восстанавливать в них работу и привлекать в них резидентов, остальную территорию чистить, также привлекать резидентов - промышленные предприятия, кто будет создавать там бизнес. Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, восстановить энергетику, газ, воду, потребуется не менее 10 лет", - заявили в "республике".

Заявлено, что на "Азовмаше" удалось сохранить около 80% оборудования. Это предприятие также превратят в "индустриальный парк".

Объявлены планы вложить 500 млн рублей на восстановление Азовского судоремонтного завода.

Обещают восстановить и меткомбинат имени Ильича.

Правда, пока рабочие там занимаются только разбором завалов. Платят им, как пишут в соцсетях, по 30 тысяч рублей (чуть менее 15 тысяч гривен).