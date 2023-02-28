Россияне 28 февраля снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате обстрела есть потерпевшая. Также известно о погибшем человеке.

Ермак сопроводил пост кадрами разрушений.

Ранее мы писали о том, что войска РФ обстреляли Донецкую область, под удар попала пожарно-спасательная часть, погиб спасатель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.