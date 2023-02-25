В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях, обстреливают Херсонщину и Запорожскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За сутки противником нанесено шесть ракетных и пять авиационных ударов, россияне совершили 10 обстрелов из РСЗО. Бои шли возле Масютовки, Невского, Белогоровки, Спорного, Федоровки и Серебрянского лесничества (Купянское и Лиманское направления), Орехово-Васильевки, Берховки, Ивановского и Северного (Бахмутское направление), Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки (Авдеевское и Шахтерское направления). На Запорожском и Херсонском направлениях враг ограничился артиллерийским огнем. Украинская авиация отработала по четырем районам скопления живой силы и техники россиян. Кроме этого, ракетные войска двумя ударами поразили радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы писали, что за сутки Херсонщина более 70 раз подверглась обстрелам. Повреждены дома и больница.

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