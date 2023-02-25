Похоже, запасы иранских дронов у России заканчиваются, ведь уже 10 дней не было новостей об их применении.

Об этом заявляет британская военная разведка в своей очередной сводке.

"Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года. До этого украинские вооруженные силы сообщали о том, что в период с конца января по начало февраля 2023 г. было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136, и десятки были уничтожены в первые несколько дней года", - отмечается в сводке.

Скорее всего, Россия будет искать пополнения запасов, предполагают британские военные аналитики.

"Хотя это оружие не показывает хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - предполагает разведка.

Как писала "Страна", украинцев предупреждали о возможной атаке "Шахедов" в ближайшее время.

В в ОК "Юг" предположили, что россияне "выискивают новую тактику", чтобы нанести ракетные и дроновые удары.

Также мы писали, что армия РФ увеличила численность войск, но направления их атак остались прежними.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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