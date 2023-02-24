В Черном море сейчас не наблюдается активность российских ракетоносителей. Однако ракетные и дроновые атаки не исключаются как сегодня, так и после 24 февраля.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Не наблюдая активности в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно и применение "Шахедов" в течение дня, абсолютно не исключена и ракетная атака. Кроме того, можем сказать, что осознавая, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар, когда все якобы выдохнут", - заявила Гуменюк.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на этой неделе заявлял, что Россия на 23-24 февраля планирует "небольшой ракетный удар".

Также командующий Наев ранее спрогнозировал планы россиян на 24 февраля.

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