За прошедшие сутки российская армия обстреляла приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов Харьковской области. В Купянске повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки, есть одна пострадавшая.

Об этом сообщает губернатор области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте. В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены 5-этажные жилые дома. Около 20:00 из артиллерии обстреляно с. Моначиновка Купянского района. Без пострадавших", - написал он.

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