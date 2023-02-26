Россияне обстреляли Купянск. Повреждены жилые дома и постройки, есть пострадавшая
За прошедшие сутки российская армия обстреляла приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов Харьковской области. В Купянске повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки, есть одна пострадавшая.
Об этом сообщает губернатор области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте. В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены 5-этажные жилые дома. Около 20:00 из артиллерии обстреляно с. Моначиновка Купянского района. Без пострадавших", - написал он.
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