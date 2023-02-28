Во вторник, 28 февраля, в Иванополье Донецкой области обстреляна местная специализированная школа.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграм-канале.

Также вчера пострадал учебно-воспитательный комплекс в Бахмуте.

"В этом городе вся инфраструктура фактически уничтожена до основания", - говорится в сообщении.

По данным Кириленко, всего в области повреждения разной степени получили 720 учебных заведений: 299 детсадов, 317 школ, 43 вуза, 29 профессионально-технических училищ и 32 заведения внешкольного образования.

Напомним, на прошлой неделе враг ударил из "Смерчей" по Украинску, там повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа.

Также сообщалось, что на днях российская армия обстреляла Дружковку и Краматорск.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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