Российская армия обстреляла Дружковку и Краматорск. Разрушено админздание и амбулатория, есть пострадавший
Вчера вечером, 25 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - попали в административное здание промышленного предприятия. Также ракетный удар армия РФ нанесла по Краматорску - один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов.
Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем Facebook.
В течение суток интенсивным обстрелам подвергся Угледар и окрестности громады.
Также под огонь попали Курахово и Кураховка, периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке.
Одной из самых горячих точек остается Авдеевка – ночью были прилеты по старой и центральной частям города.
Обстрелами повреждено админздание в Константиновке, электросеть в Николаевке.
На Лисичанском направлении повреждены частные дома в Лимане в результате ракетных обстрелов - враг сбросил на город две ракеты С300.
Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили трех жителей Донбасса, ранили еще четырех.
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