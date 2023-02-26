Вчера вечером, 25 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - попали в административное здание промышленного предприятия. Также ракетный удар армия РФ нанесла по Краматорску - один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем Facebook.

В течение суток интенсивным обстрелам подвергся Угледар и окрестности громады.

Также под огонь попали Курахово и Кураховка, периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке.

Одной из самых горячих точек остается Авдеевка – ночью были прилеты по старой и центральной частям города.

Обстрелами повреждено админздание в Константиновке, электросеть в Николаевке.

На Лисичанском направлении повреждены частные дома в Лимане в результате ракетных обстрелов - враг сбросил на город две ракеты С300.

Всего за сутки, по данным Кириленко, россияне убили трех жителей Донбасса, ранили еще четырех.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.