Сегодня был нанесен ракетный удар по Краматорску. В результате оказалась разрушена амбулатория, минимум один человек ранен.

Об этом написал в субботу, 25 февраля, на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Ракета попала по жилой застройке. Удар пришелся в местную амбулаторию, которая в результате разрушена.

"По меньшей мере один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска. Раненому человеку оказали необходимую помощь и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Детали атаки и масштабы разрушений пока устанавливаются.

Кроме того, мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал фото последствий ракетных ударов по городу.

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