Россияне совершают обстрелы в Донецкой области, под их прицелом оказался, в частности, Часов Яр. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

По данным Ермака, территории Часов Яра были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град". Большинство прилетов было между городом и селом Калиновка. Есть раненые, а также поврежденные здания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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