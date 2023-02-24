Ночью в Славянске Донецкой области был прилет в микрорайон Черековка.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Пострадали окна и крыши частных домов. К частью, обошлось без жертв и серьезных разрушений", - сообщил Лях.

На фото, которое публикует Славянская ВЦА видна воронка диаметром в десяток метров. То есть, удар, вероятно, наносился ракетами.

Напомним, на днях в Славянске обстрелом были повреждены предприятие и многоэтажка.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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