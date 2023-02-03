Жителей Славянска Донецкой области снова призывают эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

Об этом заявил мэр города Вадим Лях, сообщают местные СМИ.

По его словам, в Славянске уничтожен большой процент жилищного фонда, страдает от российских обстрелов и критическая инфраструктура. При этом в гуманитарном плане ситуация в городе стабильная, есть коммуникации и продовольствие.

"Несмотря на происходящие рядом события, все-таки в городе ситуация более или менее стабильная: есть свет, газ, вода. Более того, несколько спокойных месяцев в жизни Славянска было. Поэтому люди немного расслабились в плане того, что все-таки прилеты отсутствовали.

Сейчас видим, что линия фронта медленно, но приближается. И, конечно, это несет опасность для всех находящихся рядом городов. И, уже зная из опыта летнего периода наступательных действий врага, - чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов, частота будет расти, и, соответственно, опасность также будет расти", - сказал Лях.

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