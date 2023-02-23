В Донецке решили запустить салют в честь 23 февраля - российский День защитника Отечества.

Видео фейерверка выложили местные паблики.

Между тем война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.