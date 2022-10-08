На Борщаговке местные поймали неизвестных, которые устроили салют. Они надеются дождаться полицию. Видео
На киевской Борщаговке неизвестные устроили салют.
Видео появилось в столичных пабликах.
Они пишут, что местные жители задержали запускавших салют и ждут полицию.
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