На киевской Борщаговке неизвестные устроили салют.

Видео появилось в столичных пабликах.

Они пишут, что местные жители задержали запускавших салют и ждут полицию.

Салюты в Украине формально пока не запрещены: Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон только в первом чтении. Но в Киеве их запретили решением горсовета еще в июне.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.