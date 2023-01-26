В Одессе во время воздушной тревоги 25 января мужчина запустил фейерверк. Сам задержанный объяснил, что запустил фейерверк в честь Дня Татьяны.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"В это самое время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", - написал Марченко в телеграм-канале.

Нарушителя задержали. Теперь будут выяснять, сделал ли он это "из-за собственной тупости", или специально, сообщают в ОГА.

Сам мужчина объяснил полицейским, что фейерверк пролежал у него дома дома год, и он решил запустить его в честь праздника.

"Я не думал, что люди будут так реагировать, кричать, поэтому побежал домой", - заявил задержанный.

Напомним, ранее в Киеве задержали запустившего салют в новогоднюю ночь, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Также мы писали, что летом прошлого года в Одессе во время воздушной тревоги "шутники" запустили салют у здания СБУ.

Между тем, напомним, в Украине запрещено использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.