С начала полномасштабного вторжения российские военные нанесли почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов по объектам Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в Military Media Center в четверг, 23 февраля.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупантами по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов”, - сказал Громов.

Также он сообщил, что российские оккупанты нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.

Всего за февраль 2023 года украинские силы уничтожили шесть самолетов и два вертолета противника, сбили 80 крылатых ракет и 84 беспилотника, отметил Громов.

Напомним, в ВСУ предупредили об ударах России по гидротехнической и транспортной инфраструктуре Украины весной.

Ранее мы писали, что в ВСУ предупредили о массированном ударе России на годовщину вторжения 24 февраля.

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