Силы ПВО сбили разведывательный российский беспилотник в Киевской области во время сегодняшней воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Привычный день в воюющей стране - разведывательный беспилотник наведался в Киевскую область", - сказал Игнат.

Информация о том, какой тип беспилотника был сбит, будет позже.

"Очевидно, что это разведчик, который пытался что-нибудь выведать", - заявил Игнат.

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